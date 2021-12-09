Нардеп закликав Нацполіцію відреагувати на погрози Селезньова

Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко відреагував на погрози нападника Миная Євгена Селезньова журналісту Андрію Сеньківу.

Про це розповів політик у Telegram.

"Ну що не політиками одними.

Тут футбольному журналісту Андрію Сеньківу погрожує футболіст Євген Селезньов.

Важливо: Селезньов погрожує журналісту Сеньківу: Хочу є...ло тобі набити

Національна поліція України та особисто Денис Монастирський прошу взяти під свій контроль цей випадок не просто хамства, але й погроз фізичного насилля.

В нашій країні має бути порядок. І він буде. Крапка", - розповів Гончаренко.