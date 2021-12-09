Нардеп закликав Нацполіцію відреагувати на погрози Селезньова

Джерело - Чемпіон.
Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко відреагував на погрози нападника Миная Євгена Селезньова журналісту Андрію Сеньківу.
Про це розповів політик у Telegram.
"Ну що не політиками одними.
Тут футбольному журналісту Андрію Сеньківу погрожує футболіст Євген Селезньов.
Важливо: Селезньов погрожує журналісту Сеньківу: Хочу є...ло тобі набити
Національна поліція України та особисто Денис Монастирський прошу взяти під свій контроль цей випадок не просто хамства, але й погроз фізичного насилля.
В нашій країні має бути порядок. І він буде. Крапка", - розповів Гончаренко.
Також, тренер Миная пригрозив журналісту судом.
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