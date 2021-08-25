 Харлан: Магучіх? Мені прилетіло після Ріо за таку ж ситуацію на п'єдесталі | Фехтування | Champion.com.ua
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Харлан: Магучіх? Мені прилетіло після Ріо за таку ж ситуацію на п'єдесталі

Сьогодні 17:00 236 0
Ольга Харлан прокоментувала спільні фото з російськими спортсменками
Харлан: Магучіх? Мені прилетіло після Ріо за таку ж ситуацію на п'єдесталі
#Харлан

Джерело - tribuna.com.

Українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан пояснила ситуацію навколо фотографії Ярослави Магучіх з Марією Ласіцкене.

Про це розповіла сам спортсменка

"Спорт поза політикою? О боги, я не буду це коментувати. Як би я не прокоментувала, буде погано. Ця фраза, ситуація... У мене є своя тверда думка, але я не буду її озвучувати. Тебе в будь-якому випадку засудять.

Мені прилетіло після Ріо за таку ж ситуацію на п'єдесталі, де я стояла з двома російськими. І почалося: "Як ти можеш стояти під їхній гімн?". Що? Я на олімпійському п'єдесталі. Після цього я не коментую. Фотографуватися потрібно менше. "Спорт поза політикою" - це суб'єктивна штука. Складно.

Оскільки практично кожен з нас уявляє якусь військову організацію, армію і так далі, у кожного був інструктаж. Але коли ти на п'єдесталі, то вже погано уявляєш, що робиш. Не думаєш про наслідки. Плюс досвіду у когось немає", - відзначила Харлан.

Раніше, український каратист Станіслав Горуна своїм постом на підтримку стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, яка обіймалася з Марією Ласіцкене, хотів зупинити потік негативу.

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