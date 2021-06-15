Українського бійця ММА затримали за підозрою у вимаганні

Бійця підозрюють у вимаганні коштів

У Полтаві поліцейські затримали бійця промоушена М-1 Global В’ячеслава "Бізона" Богомола.

Про це повідомляє sport.pl.ua

У Полтаві загін КОРДу затримав за підозрою у вимаганні коштів трьох осіб. Їх "взяли" під час отримання 10 тис гривень від потерпілого.

"Встановлено, що фігуранти організували так званий бізнес з вимагання коштів з місцевих мешканців, зокрема й підприємців. При цьому у разі відмови погрожували їм фізичною розправою" — йдеться в повідомленні поліції.

Один із затриманих — відомий у Полтаві боєць ММА на прізвисько "Бізон", який неодноразово перемагав на національних змаганнях з ММА. В його біографії є й професійні поєдинки під егідою престижного промоушена М-1 Global.

Бійцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7-ми років.