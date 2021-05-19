Проєкт Heroes підготував для України унікальну спортивну вишиванку

Джерело - Чемпiон.

Завтра Україна святкує День Вишиванки. Автор проекту Heroes Віталій Даниленко готовий надати нашій державі права на колекцію спортивного одягу бренду StrongMan, родзинкою якої є вишиванки з унікальним QR-кодом.

Засновник проекту Heroes Віталій Даниленко підготував справжній сюрприз для всіх українців, які поважають спорт і наші етнотрадиції. Віталій влаштував ексклюзивний показ колекції спортивного одягу бренду StrongMan, над дизайном якого працювали Travel Tailor Brioni та відомі українські кутюр’є. У ролі моделей виступили срібний призер Олімпійських ігор з дзюдо Роман Гонтюк та бронзовий призер чемпіонатів Європи та світу U-23 з греко-римської боротьби Артур Політаєв. Родзинкою колекції стала спортивна вишиванка, на яку варто звернути увагу всім збірним України.

"Вишиванка - це з'єднання ультрасучасного і стародавнього, як культури, - вважає Віталій Даниленко. - Раніше люди могли по візерунках розпізнавати, звідки вона - з Київщини, Чернігівщини, Донеччини, Слобожанщини, Волині, Луганщини, Буковини або Галичини. Сьогодні розрізнити візерунки можуть лише експерти. Але у нас з'явилися смартфони, які вміють розпізнавати QR-коди. Ми реалізували ідею, щоб на вишиванці спортивного костюма збірної України при скануванні (фотографуванні) відкривалася сторінка Вікіпедії під назвою Україна. Мовою країни, звідки вболівальник - з Італії, Індії, Мексики, Китаю, Бразилії або Австралії. Іноземці будуть знати, що Україна – найбільша по території країна Європи (серед країн, які повністю знаходяться в Європі) і ще купу цікавої інформації про нашу країну. Вважаю свою ідею загальнонаціональною і готовий частину торгової марки подарувати Державі".

Проєкт Heroes було засновано у 2010 році. Зараз це платформа ідей та можливостей, об’єднання ініціативних людей, яке реалізує соціально важливі проєкти національного масштабу для популяризації спорту та патріотичного виховання молоді. Мета проекту - надихнути кожного стати героєм в спорті або в іншій галузі. Всі учасники Heroes - це люди з прекрасною репутацією. Їм не потрібні чужі скандали та інтриги. Це проєкт чесних людей, які хочуть і можуть захищати інтереси України, а не олігархів й представників провладної еліти.

"Насправді у нас герої не тільки спортсмени, а й лікарі, вчителі, військові, поліцейські - стверджує Віталій Даниленко. - Всі вони привносять посильний внесок в наше з вами мирне життя. А ми, завдяки ідеї з унікальним QR-кодом вишиванки та іншими проектами Heroes загалом, допомагаємо їм формувати нові цінності".