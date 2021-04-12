Український важкоатлет – про свою гучну публікацію в Instagram

Український важкоатлет Дмитро Чумак, який нещодавно став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 109 кілограмів, своїм постом в Instagram зі згорілою Москвою потролив Кремль.

Про це заявив сам спортсмен.