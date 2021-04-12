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Чумак: Це був тролінг Кремля. Росіяни не знають ні про яку війну

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Український важкоатлет – про свою гучну публікацію в Instagram
Чумак: Це був тролінг Кремля. Росіяни не знають ні про яку війну
#Чумак

Джерело - Tribuna.com.

Український важкоатлет Дмитро Чумак, який нещодавно став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 109 кілограмів, своїм постом в Instagram зі згорілою Москвою потролив Кремль.

Про це заявив сам спортсмен.

"По-перше, ця цитата з пісні російського гурту Ленінград. По-друге, це був усього лише тролінг Кремля, не більше того. Тут не було ніяких закликів до дій, до того, щоб спалити Москву. І не було настільки агресивно-ворожих настроїв з приводу Москви.

Просто справа в тому, що росіяни не знають ні про яку війну. Вони в шоці, чому українці так не люблять Крим і такого шановного, великого, хорошого, доброго, щирого і політично-правильного Путіна. Тому що там немає ніяких новин про війну. Тому вони не розуміють.

А це просто був тролінг Кремля для українців. Хтось, розуміє в чому справа, хтось - ні. Мені ставлення росіян не особливо цікаве", - сказав Чумак.

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