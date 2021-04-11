Український важкоатлет Дмитро Чумак став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 109 кілограмів. Його результат в сумі двоєборства 407 кг.

Змагання пройшли в Москві. Після перемоги Чумака заграв гімн України.

"Мій чоловік. Я і діти шалено пишаємося тобою.

Мало не народила третю. Але ти — чемпіон! І в третій раз довів це.

Гімн нашої країни особливо приємно звучить в місті Москва і Токіо", — написала дружина Чумака Аліса.

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