Український важкоатлет Дмитро Чумак став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 109 кілограмів. Його результат в сумі двоєборства 407 кг.
Змагання пройшли в Москві. Після перемоги Чумака заграв гімн України.
"Мій чоловік. Я і діти шалено пишаємося тобою.
Мало не народила третю. Але ти — чемпіон! І в третій раз довів це.
Гімн нашої країни особливо приємно звучить в місті Москва і Токіо", — написала дружина Чумака Аліса.
View this post on Instagram
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua