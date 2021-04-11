Українець прокоментував свою перемогу на чемпіонаті Європи скандальною російською піснею

Український важкоатлет Дмитро Чумак відреагував на свою перемогу на чемпіонаті Європи цитатою з пісні Москва відомої групи Ленінград.

Публікується мовою оригіналу:

"Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил – все сгорели, все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели горели ох*енно так", – написав Чумак.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua