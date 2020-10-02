Хабіб: Глава UFC сказав, що у нього є щось особливе для мене

Нурмагомедов не знає, яким буде його кар'єрний шлях після бою з Гейджи

Джерело - MMA Fighting.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов не знає, якою буде його мотивація після захисту титулу в поєдинку з американцем Джастіном Гейджи.

Про це заявив сам Хабіб.

"Що буде після бою з Джастіном? Гарне питання. Якщо чесно, я не знаю. Планую перемогти Гейджи 24 жовтня. А далі? Мені подобається змагатися з кращими бійцями світу. Тому я тут. Не думаю, що завершу кар'єру після бою. У нас є кілька варіантів, повернуся до цього після поєдинку. Глава UFC Дана Уайт сказав, що у нього є щось особливе для мене. Але я попросив його притримати цю пропозицію до кінця бою. Подивимося", - зазначив Нурмагомедов.

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