Про збори в Болгарії та підготовку до чемпіонату світу із самбо - Бондарук

Джерело - Спортивний комітет України.

Збірна України із самбо розпочала двотижневий збір в Болгарії, який буде направлений на підготовку до чемпіонату світу.

Наставник жіночої команди Бондарук Євген Миколайович, розповів Спортивному комітету України про завдання національної команди.

Кого із спортсменів взяли на збори і як проводився відбір?

— На цей збір планували взяти тільки дорослу команду. Та, оскільки, молодіжний та юнацький чемпіонат світу у зв’язку з коронавірусом перенесли на листопад, тоді коли і дорослий, то ми вирішили підключити і молодших спортсменів. Хоча б перші номера, щоб вони могли пройти тут спеціально-силову підготовку до чемпіонату світу. Тому вистачає спортсменів та спарингів для того, щоб виконувати будь-які завдання. Є можливість змоделювати різні варіанти боротьби, особливо росіян та білорусів. Звісно, якби їхала одна доросла команда, то нам потрібно було б брати другий, третій номер під лідера. Але зараз так не вийшло, ми взяли тільки перших та у деяких випадках другі номери і додали молодь. Звісно, ми розуміємо, що юніорами ми не виконаємо усіх завдань, але сподіваємося що нам вдасться підготувати одразу три збірні до чемпіонату світу.

Чому збір проводиться саме в Болгарії?

— Ми були тут і минулого року. Тоді нас вразила ця база. По-перше, своїм харчуванням. Спортсмени могли їсти саме ті продукти які їм потрібні, а ті хто ганяє вагу могли набирати їжі скільки їм потрібно. Хоча треба відзначити, що на сьогодні відмінне харчування і в Конча-Заспі.

Тут нас цікавило харчування, тренажерний зал і місце де можна більше зібрати спортсменів, для відпрацювання моделей і ситуацій.

Яка саме підготовка очікує спортсменів?

— Найперше, що ми зробимо це спеціально-силову та техніко-тактичну підготовку. Дуже багато буде боротьби "за захват", де ми поступаємося відомим спортсменам із інших держав. Зараз можна буде все це напрацювати. І підемо на розвиток максимальної сили, оскільки ці тренажери дозволяють це зробити.

Чи існують на сьогодні проблеми у підготовці збірної?

— Не хвалячи наше керівництво, але я мушу віддати належне і Вадиму Ігорьовичу Рогачу і Михайлу Михайловичу Руденку, оскільки за час їхнього керування у нас і збільшилася кількість зборів, і кількість спортсменів на них. Ну і ми почали їздити на закордонну тренувальну підготовку. Раніше такого не було. Спортсмени за це, дійсно, вдячні. Тому, проблем, як таких, не існує. Нам потрібен тільки час, для того, щоб правильно підвести спортсменів до змагань. Якщо у нас буде цей час і ті умови, що є зараз, то ми гідно будемо конкурувати із найкращими збірними світу. В тому числі із Росією.

Яке буде завдання на чемпіонат світу?

— Перед нами постійно ставлять завдання виграти командне перше місце. Уже три роки поспіль ми маємо саме таку мету. І двічі національна команда виконала поставлену ціль на чемпіонатах Європи. Я вважаю, що на цьому чемпіонаті світу ми можемо випередити Росію, але для цього треба багато тренуватися і правильно підвести спортсменів до змагань.