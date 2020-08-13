Фонд має назву Good Fight Foundation і планує об'єднати зусилля з ліванським бійцем Bellator Сабахом Хомасом.

Легковаговик UFC Дастін Порьє заснував фонд допомоги Лівану після вибуху в Бейруті 4 серпня.

Про це повідомляє 24boxing.com.ua.

Фонд має назву Good Fight Foundation і планує об'єднати зусилля з ліванським бійцем Bellator Сабахом Хомасом.

Нагадаємо, через вибух аміачної селітри в порту Бейруту загинуло майже 200 людей, близько 4 тисяч отримали поранення, а значна частина міста перетворилась на руїну.

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