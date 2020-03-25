Засоби захисту медперсоналу та апарати штучної вентиляції легень надійдуть до лікарень Києва, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей

Джерело - Parimatch.

У світі спостерігається серйозна епідемія коронавируса COVID-19. У благополучних країнах Європи медицина зіткнулася з небаченими до цього викликами й не завжди справляється з ними. На жаль, в Україні ситуація ускладнена ще й іншими соціально-економічними проблемами. Подолати епідемію й стати сильніше після економічної рецесії Україна зможе тільки спільними зусиллями державних органів влади, соціально-відповідального бізнесу та суспільства.

Торгова марка Parimatch не може залишатися осторонь від боротьби з епідемією COVID-19. Тому спільно з міжнародним благодійним фондом PM Foundation буде виділено 10 млн грн. для потреб українських медичних установ. Підтримку отримають 13 опорних лікарень в Києві, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Саме вони поряд з іншими сьогодні на передовій боротьби з епідемією і їм важлива увага соціально-відповідального бізнесу.

Допомога буде надана за двома основними напрямками. Перший - засоби індивідуального захисту медичного персоналу (антисептики, захисні маски, респіратори, костюми тощо.). Другий — медичне обладнання, серед якого апарати штучної вентиляції легень, гостру нестачу яких відчуває українська медицина.

Parimatch понад двадцять років підтримує український спорт і займається популяризацією здорового способу життя. Здоров'я нації — це інвестиції в майбутнє України, її успіхи на спортивній арені.