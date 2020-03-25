 Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні | Інше | Champion.com.ua
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Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні

Сьогодні 15:13 256 0
Засоби захисту медперсоналу та апарати штучної вентиляції легень надійдуть до лікарень Києва, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей
Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні

Джерело - Parimatch.

У світі спостерігається серйозна епідемія коронавируса COVID-19. У благополучних країнах Європи медицина зіткнулася з небаченими до цього викликами й не завжди справляється з ними. На жаль, в Україні ситуація ускладнена ще й іншими соціально-економічними проблемами. Подолати епідемію й стати сильніше після економічної рецесії Україна зможе тільки спільними зусиллями державних органів влади, соціально-відповідального бізнесу та суспільства.

Торгова марка Parimatch не може залишатися осторонь від боротьби з епідемією COVID-19. Тому спільно з міжнародним благодійним фондом PM Foundation буде виділено 10 млн грн. для потреб українських медичних установ. Підтримку отримають 13 опорних лікарень в Києві, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Саме вони поряд з іншими сьогодні на передовій боротьби з епідемією і їм важлива увага соціально-відповідального бізнесу.

Допомога буде надана за двома основними напрямками. Перший - засоби індивідуального захисту медичного персоналу (антисептики, захисні маски, респіратори, костюми тощо.). Другий медичне обладнання, серед якого апарати штучної вентиляції легень, гостру нестачу яких відчуває українська медицина.

Parimatch понад двадцять років підтримує український спорт і займається популяризацією здорового способу життя. Здоров'я нації це інвестиції в майбутнє України, її успіхи на спортивній арені.

"Сьогодні весь світ об’єднався навколо вирішення глобальної проблеми COVID-19. Тільки спільними зусиллями ми можемо перемогти вірус. Допомогти лікарям і створити умови для лікування наших громадян наш прямий обов'язок", прокоментував представник ™ Parimatch в Україні Вадим Місюра.

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