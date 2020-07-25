Василь Іванчук не зміг обіграти росіянина

Джерело - Чемпіон.

Іванчук поступився росіянину на супертурнірі Легенди шахів

Legends of Chess

4 тур

Ян Непомнящий (Росія) - Василь Іванчук (Україна) 2,5: 1,5

Петро Свідлер (Росія) - Ліжень Дін (Китай) 1,5: 2,5

Магнус Карлсен (Норвегія) - Борис Гельфанд (Ізраїль) 3:0

Володимир Крамник (Росія) - Петер Леко (Угорщина) - 2,5: 1,5

Аніш Гірі (Нідерланди) - Вішванатан Ананд (Індія) 3:2

Турнірне становище: Карлсен - 12, Непомнящий - 11, Свідлер - 9, Крамник - 7, Гельфанд - 6, Гірі - 5, Іванчук - 4, Дін - 3, Леко - 2, Ананд - 1.

Турнір Легенди Шахів почався з попереднього раунду, де протягом 9 днів гратимуть 10 шахістів. Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал (5 серпня) гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10.

Призовий фонд складає 150 тис доларів, переможець отримає 45 тис доларів і місце в Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в 1 млн доларів.

Раніше, Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі.