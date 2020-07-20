Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі

Джерело - СКУ.

Українка Анна Ушеніна стала чемпіонкою Гран-прі зі швидких шахів — FIDE Chess.com Women’s Speed ​​Chess Championship Grand Prix. У фіналі вона в титанічній боротьбі обіграла росіянку Олександру Костенюк.

У першій частині матчу суперниці грали з контролем 5+1 та Костенюк виявилася сильнішою — 5,5:3,5. Однак з контролем 3+1 вже Ушеніна перемогла з перевагою в два очки — 6:4. Все вирішувалося в так званій "пулі", тобто з контролем 1+1. Ушеніній вдалося вирватися вперед (4:2), але Костенюк змогла виграти дві партії поспіль і рахунок в матчі знову зрівнявся — 13,5:13,5.

Доля матчу вирішувалася в останній партії, де Ушеніна грала білими. Об’єктивно у росіянки була велика перевага і хороші шанси на перемогу. Але вона зробила кілька неточних ходів і в підсумку Костенюк визнала поразку. Результат матчу — 14,5:13,5 на користь українки.