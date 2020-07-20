 Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі | Шахи | Champion.com.ua
Мій профіль
Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі
Сьогодні 21:49 593
Сабо: Циганкова прирівняли до Пеле, але він ніякий
Сьогодні 21:40 632 2
Циганик назвав найбільш імовірного кандидата у наставники Динамо
Сьогодні 21:09 1611
Метревелі назвав бюджет Шахтаря
Сьогодні 19:55 907
Київське Динамо може очолити хорватський спеціаліст
Сьогодні 19:46 2646 1
Реал поверне Луніна та покладе на нього функції дублера Куртуа
Сьогодні 19:40 710
France Football не вручатиме Золотий м'яч у 2020 році
Сьогодні 17:10 1561
Андронов: Моя кандидатура - Віктор Скрипник
Сьогодні 16:25 3551
Динамо звільнило Михайличенка
Сьогодні 15:04 2863 3
Хомченовський — найкращий гравець 32 туру УПЛ
Сьогодні 12:31 522
Блоги
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона Андрій Твердохліб
17.07.2020 13:01 1369
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста Андрій Твердохліб
17.07.2020 07:59 1084
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1649
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1406
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 2278
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:25 Футбол Ювентус знову хоче запросити Зідана 28
23:09 Футбол Боруссія виплатила СДЮШОР Юність частину платежу солідарності 321
22:55 Футбол Циганик: Є дві причини, чому Заря не бігла забивати другий гол 858
22:40 Футбол Каменюка отримав посаду в Зорі 608
22:25 Бокс Редкач назвав свого потенційного суперника 1090
22:10 Футбол Поворознюк: Скільки Козловський заплатив за пенальті у ворота Чорноморця? 1150
21:55 Футбол Брайтон та Ньюкасл зіграли внічию, Евертон здолав Шеффілд Юнайтед у 37 турі АПЛ 162
21:49 Шахи Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі 593
21:40 Футбол Сабо: Циганкова прирівняли до Пеле, але він ніякий 632 2
21:25 Футбол Маркевич: Якщо Скрипник хоче згоріти - нехай йде у Динамо 2337 1
21:09 Футбол Циганик назвав найбільш імовірного кандидата у наставники Динамо 1611
20:52 Футбол Оболонь Бровар та Рух не виявили сильнішого у 25 турі Першої ліги 1594
20:40 Футзал Фінал чотирьох Кубка України-2019/2020 відбудеться у Запоріжжі 1691
20:25 Волейбол Чоловіча збірна України розпочала тренувальний збір у Запоріжжі 1844
20:10 Футбол Моурінью запідозрили в подружній зраді 2230 1
19:55 Футбол Метревелі назвав бюджет Шахтаря 907
19:46 Футбол Київське Динамо може очолити хорватський спеціаліст 2646 1
19:45 Блог Наймиліше відео дня. Кейн ефектно показав стать своєї майбутньої дитини 260
19:40 Футбол Реал поверне Луніна та покладе на нього функції дублера Куртуа 710
19:25 Футбол Леоненко: Ці гравці Динамо - нікчемні 2253
19:10 Футбол Олімпік призначив Климовського головним тренером 2370
18:55 Біатлон Підручний отримав орден За заслуги lll ступеня 2198
18:40 Футбол Поліція відкрила справу за фактом побиття арбітра у Волочиську 2457
18:25 Бокс Вайт в 2021 році може отримати бій з Вайлдером або Ф'юрі 2644
18:10 Футбол Денисов: Чи бив Собуцький рефері? Достатньо подивитися відеоспостереження 3213

Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі

Сьогодні 21:49 593 0
Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі

Джерело - СКУ.

Українка Анна Ушеніна стала чемпіонкою Гран-прі зі швидких шахів — FIDE Chess.com Women’s Speed ​​Chess Championship Grand Prix. У фіналі вона в титанічній боротьбі обіграла росіянку Олександру Костенюк.

У першій частині матчу суперниці грали з контролем 5+1 та Костенюк виявилася сильнішою — 5,5:3,5. Однак з контролем 3+1 вже Ушеніна перемогла з перевагою в два очки — 6:4. Все вирішувалося в так званій "пулі", тобто з контролем 1+1. Ушеніній вдалося вирватися вперед (4:2), але Костенюк змогла виграти дві партії поспіль і рахунок в матчі знову зрівнявся — 13,5:13,5.

Доля матчу вирішувалася в останній партії, де Ушеніна грала білими. Об’єктивно у росіянки була велика перевага і хороші шанси на перемогу. Але вона зробила кілька неточних ходів і в підсумку Костенюк визнала поразку. Результат матчу — 14,5:13,5 на користь українки.

Коментарі ()