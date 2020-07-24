 Іванчук обіграв Дін Ліженя на супертурнірі Легенди шахів | Шахи | Champion.com.ua
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Іванчук обіграв Дін Ліженя на супертурнірі Легенди шахів

Сьогодні 10:59 780 0
Іванчук обіграв Дін Ліженя на супертурнірі Легенди шахів
#Іванчук

Джерело - ukrinform.ua.

Український гросмейстер Василь Іванчук здобув перемогу на турнірі Легенди шахів.

Українець обіграв Дін Ліженя з Китаю - 2,5:1,5.

Турнірне становище: Карлсен, Свідлер - по 9 очок, Непомнящий - 8, Гельфанд - 6, Іванчук, Крамник - по 4, Гирі - 3, Леко - 2, Ананд, Дін Ліжень - по 0.

У четвертому турі, 24 липня, зустрінуться: Непомнящий - Іванчук, Свідлер - Дін Ліжень, Карлсен - Гельфанд, Крамник - Леко, Гірі - Ананд.

Турнір Легенди Шахів почався з попереднього раунду, де протягом 9 днів гратимуть 10 шахістів.  Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал (5 серпня) гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10.

Призовий фонд складає 150 тис доларів, переможець отримає 45 тис доларів і місце в Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в 1 млн доларів.

Раніше, Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі.

 

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