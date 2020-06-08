У США застрелили колишнього футболіста

Ексгравцеві NFL був 41 рік

Колишній гравець Національної футбольної ліги (NFL) Дональд Реше Колдвелл загинув під час збройного нападу.

Про це повідомляє TMZ.

Його застрелили ввечері в суботу, 6 червня, у Тампі (штат Флорида).

Пораненого 41-річного спортсмена знайшли у дворі його будинку. Першу допомогу Колдуэллу надав офіцер поліції. Пожежна команда доставила спортсмена до лікарні, де він помер.

За словами матері Колдвелла, група злочинців намагалася пограбувати будинок її сина. У поліції заявили, що вбивство не було випадковим актом.

Дональд Реше Колдуелл отримав популярність в минулому десятилітті: з 2002 по 2008 році він грав за клуби Сан-Дієго, Нью-Інгленд, Вашингтон і Сент-Луїс.

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