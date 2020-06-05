Захисник збірної України взяв участь в акції протесту у США

Джерело - ФБУ.
Захисник національної збірної України Святослав Михайлюк, який виступає у складі клубу НБА Детройт Пістонс, знаходячись у США, разом із партнерами по команді вийшов на мирну акцію протесту.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Разом з ним вийшли головний тренер Детройта Двейн Кейсі, його помічники, а також гравці Люк Кеннард, Брюс Браун, Секу Думбія та Брендон Найт.
З кінця травня в США проходять масштабні протести після вбивства білим поліцейським афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.
Раніше, протестувальники в США спалили зал тренера Тоні Фергюсона.