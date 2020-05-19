Виступ Барком-Кажанів у чемпіонаті Польщі принесе користь збірній України – президент ФВУ

Досвід виступу львівського клубу Барком-Кажани у чемпіонаті Польщі був би корисним волейбольній збірній Україні, адже збірна Польщі – чемпіон світу.

Про це розповів президент Федерації волейболу України Михайло Мельник

"Вже розмовляв на цю тему і з власником "Кажанів" Олегом Бараном, і з генеральним секретарем Польської федерації. Наразі це тільки декларації, хоча схожі розмови ведуться давно. Такі питання підіймав у розмовах з польськими партнерами зокрема і я. Нам було б за честь, якби поляки прийняли нашого представника в ПлюсЛігу. Але наразі мусимо визнати, що така співпраця має односторонній характер. Вона корисна лише нам. Польща – чемпіон світу, звичайно, було б корисно й почесно, якби наш клуб грав у їхньому чемпіонаті. Це сприяло б кар’єрному зросту наших волейболістів, принесло б користь національній збірній.