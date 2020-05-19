Виступ Барком-Кажанів у чемпіонаті Польщі принесе користь збірній України – президент ФВУ

Джерело - glavcom.ua.
Досвід виступу львівського клубу Барком-Кажани у чемпіонаті Польщі був би корисним волейбольній збірній Україні, адже збірна Польщі – чемпіон світу.
Про це розповів президент Федерації волейболу України Михайло Мельник
"Вже розмовляв на цю тему і з власником "Кажанів" Олегом Бараном, і з генеральним секретарем Польської федерації. Наразі це тільки декларації, хоча схожі розмови ведуться давно. Такі питання підіймав у розмовах з польськими партнерами зокрема і я. Нам було б за честь, якби поляки прийняли нашого представника в ПлюсЛігу. Але наразі мусимо визнати, що така співпраця має односторонній характер. Вона корисна лише нам. Польща – чемпіон світу, звичайно, було б корисно й почесно, якби наш клуб грав у їхньому чемпіонаті. Це сприяло б кар’єрному зросту наших волейболістів, принесло б користь національній збірній.
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Проте що з того полякам? Тільки клопіт, додаткові витрати, пов’язані з дальніми виїздами і перетином кордону. В будь-якому разі, свою згоду чи незгоду мають висловити польські клуби, а не їх національна федерація. Якщо вони погодяться, буде чудово", - відзначив Мельник.
Нагадаємо, колишній головний тренер львівських Барком-Кажани Ян Сух виступив за те, щоб клуб брав участь у чемпіонаті Польщі в наступному сезоні.