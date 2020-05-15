Давайте повернемо Львів до Польщі - тренер

Колишній головний тренер львівських Барком-Кажани Ян Сух виступив за те, щоб клуб брав участь у чемпіонаті Польщі в наступному сезоні.

Про це повідомляє przegladsportowy.pl.

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"Я за те, щоб Барком-Кажани грали в Плюс-лізі. Даймо їм шанс. Навіть в той час, коли я був тренером Баркома, люди говорили про ідею приєднання команди до чемпіонату Польщі. В Україні вони не мають собі рівних. У них дійсно сильна команда, прекрасний зал, який може вмістити понад 2000 глядачів і дуже добре організований клуб. Вони перемагали Ресовію. Давайте повернемо Львів до Польщі хоча б у волейболі ", - сказав Ян Сух.