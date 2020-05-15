Український клуб з наступного сезону хоче виступати у чемпіонаті Польщі

Львівські Барком-Кажани подали заявку на участь в чемпіонаті Польщі з волейболу.

Про це повідомляє Przeglad Sportowy.

Також заявку подав один німецький клуб.

"Можу підтвердити, що клуби з Берліна і Львова прислали свої заявки. Для нас це велика честь. Через спалах коронавірусу важко уявити розширення ліги і включення команд з-за кордону. Але ніколи не говори ніколи. Безумовно варто розглянути ці пропозиції", - розповів директор департаменту зв'язку польської волейбольної ліги Каміль Складовський.