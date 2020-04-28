Український спортивний журналіст поборов коронавірус

Журналіст спортивної редакції 1+1 media Роман Куплевацький вилікувався від коронавірусу.

Про це розповів сам журналіст.

"Нарешті настав час певного спокою. Два ПЛР-тести на коронавірус дали негативний результат, залишився третій. Його зроблять на цьому тижні.

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Ще треба побороти перекардит – ускладнення, яке залишив після себе вірус. Лікарі говорять про місяць відновлення. Зараз сиджу вдома і виконую всі вказівки сімейного лікаря і кардіолога. До повернення в оптимальні кондиції залишилося не так і багато. Упевнений, вже через місяць зможу повернутися до роботи", – відзначив Куплевацький.