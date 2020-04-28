Гравців Арсеналу не тестували на коронавірус, коли головний тренер команди заразився.

Про це заявив гравець команди Дані Себальос.

"Одного разу вранці я прокинувся і побачив, що Артета здав позитивний тест. Команда була поміщена на карантин. Були гравці з симптомами, але їх не перевіряли.

Я ж роблю все, що в моїх силах. Важко бути далеко від сім'ї. В Англії ви можете спокійно ходити по вулиці і займатися фізичними вправами один раз в день", - сказав Себальос.