 Хабіб: Я завжди справжній, а Конор - підробка | ММА | Champion.com.ua
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Хабіб: Я завжди справжній, а Конор - підробка

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Хабіб: Я завжди справжній, а Конор - підробка
#Хабіб, #Конор

Джерело - ESPN.

Ексчемпіон Конор Мак-Грегор говорить, що в хорошій формі і бла-бла-бла, але це все фейк.

Про це заявив чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов.

"Коли я розмазав його, він сказав, що не був у найкращій формі. Як він зараз може бути в найкращій формі? Як?

Як він може зараз говорити про форму? Коли я розмазав його обличчя, він говорив про погану форму і бла-бла-бла. А зараз він каже, що в хорошій формі, і він готовий битися.

Кілька днів тому він говорить: Люди, будь ласка, бережіть свої сім'ї, будьте в безпеці, залишайтеся вдома. Уряд сказав нам бути вдома. Декілька днів тому.

Зараз він говорить, що в хорошій формі і бла-бла-бла. Це все фейк. Для мене це фейк. Я завжди справжній. Комусь це подобається, комусь - ні. Це не моя робота. Але я завжди справжній. А цей хлопець - підробка", - заявив Хабіб.

Нагадаємо, Нурмагомедов готовий вилетіти на бій з Фергюсоном.

Також, UFC шукає заміну Хабібу.

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