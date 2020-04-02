Представники Фергюсона: UFC шукає заміну Хабібу

Росіянин не захотів битися через пандемію коронавірусу

Джерело - Sport Arena.

Американський боєць Тоні Фергюсон готовий битися з іншим суперником після відмови Хабіба Нурмагомедова від бою в рамках UFC 249.

Про це повідомляє ТАСС.

Напередодні Нурмагомедов відмовився від поєдинку з Фергюсоном через пандемію коронавірусу COVID-19. У зв'язку з глобальною епідемією їх бій заборонили проводити в декількох містах США.

Нещодавно повідомлялося, що замінити Хабіба в майбутньому бою може Джастін Гетжі, якого останнім часом називали головним претендентом на поєдинок з Конором Мак-Грегором.