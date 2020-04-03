Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов заявив про готовність провести поєдинок з Тоні Фергюсоном 18 квітня, але поставив кілька умов.

Про це розповів сам боєць.

"Я кожен день тренуюся вранці і ввечері. Ми готуємося в залі, яка знаходиться у мене вдома. Цей бій не повинен був стати рядовим, адже я на цей час є головною зіркою UFC, непереможеним чемпіоном. При цьому за 16 днів до поєдинку ніхто не знає, де він відбудеться. Це непрофесійно з боку організації.

Мені потрібно знати місце проведення турніру, щоб розрахувати певні моменти - переліт, акліматизацію, завершення тренувань. Якщо UFC зараз назве мені локацію, а я зможу вилетіти з Росії, то бій відбудеться, даю 100 відсотків. Я кожен день просив Дену Вайта назвати місце проведення поєдинку, але мені нічого не відповіли. Я просто хочу битися, бій дуже важливий для мене, він стане найбільшим в історії UFC", - розповів Нурмагомедов.