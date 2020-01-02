Мак-Грегор перебуває у своїй найкращій формі - тренер

Конор Мак-Грегор набрав свою оптимальну форму

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор за декілька тижнів до бою проти Дональда Серроне перебуває у своїй найкращій формі.

Про це розповів тренер бійця Джон Кавана.

"1 січня у нас був останній важкий спаринг до від'їзду до Лас-Вегаса. Чесно скажу, Конор в найкращій формі, в якій я його коли-небудь бачив, шість місяців тому я не був упевнений в тому, що це можливо", - розповів Кавана.

Раніше, квитки на бій Мак-Грегор – Серроне розкупили за один день.

Нагадаємо, президент UFC хоче організувати бій Мак-Грегор – Мейвезер.