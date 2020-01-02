UFC готовий організувати реванш між екс-чемпіоном світу ірландцем Конором Мак-Грегором і боксером Флойдом Мейвезером.

Про це розповів президент UFC Дана Вайт.

"Ми вже ведемо переговори. Найімовірніше, ми вирішимо питання з Флойдом на осінь.

Поєдинок може бути як за правилами боксу, так і за правилами змішаних єдиноборств. На такі поєдинки великий ажіотаж. Перший бій Флойда і Конора став великою подією. Чому б не спробувати організувати щось подібне знову?", - розповів Вайт.