 Квитки на бій Мак-Грегор – Серроне розкупили за один день | ММА | Champion.com.ua
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Квитки на бій Мак-Грегор – Серроне розкупили за один день

Сьогодні 10:31 449 0
Бій принесе UFC 10 млн доларів
Квитки на бій Мак-Грегор – Серроне розкупили за один день
#Мак-Грегор, #UFC, #Серроне

Джерело - sport.ua.

Квитки на поєдинок екс-чемпіона UFC Конора Мак-Грегора та Дональда Серроне повністю розпродані на старті продаж.

Про це повідомляє BJPenn.com.

Квитки на турнір UFC 246, де головною подією буде бій Мак-Грегор - Серроне, були розпродані за один день. При цьому мінімальна ціна квитка складала 300 доларів.

Сума виторгу склала 10 млн доларів. Турнір відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі, на арені T-Mobile Arena.

Нагадаємо, Нурмагомедов відмовився битися із Мак-Грегором.

Раніше у UFC назвали умови реваншу Нурмагомедов - Мак-Грегор.

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