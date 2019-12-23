Квитки на бій Мак-Грегор – Серроне розкупили за один день

Бій принесе UFC 10 млн доларів

Квитки на поєдинок екс-чемпіона UFC Конора Мак-Грегора та Дональда Серроне повністю розпродані на старті продаж.

Про це повідомляє BJPenn.com.

Квитки на турнір UFC 246, де головною подією буде бій Мак-Грегор - Серроне, були розпродані за один день. При цьому мінімальна ціна квитка складала 300 доларів.

Сума виторгу склала 10 млн доларів. Турнір відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі, на арені T-Mobile Arena.

Нагадаємо, Нурмагомедов відмовився битися із Мак-Грегором.

Раніше у UFC назвали умови реваншу Нурмагомедов - Мак-Грегор.