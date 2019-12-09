 Норвегія закликає відсторонити російських лижників від участі у Кубку світу | Лижі | Champion.com.ua
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Норвегія закликає відсторонити російських лижників від участі у Кубку світу

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Росте підтримує рішення ВАДА щодо відсторонення Росії
Норвегія закликає відсторонити російських лижників від участі у Кубку світу
#Росія, #Норвегія

Джерело - championat.com.

Президент норвезької лижної федерації Ерік Росте наполягає на поширенні санкції до російських спортсменам і на кубкові змагання.

Про це він заявив в інтерв'ю NRK.

"Моя позиція дуже чітка - правила не можуть бути різними для чемпіонату світу і Кубка світу. Я проти колективного покарання, але в якийсь момент чаша терпіння переповнилася. Протягом тривалого часу Росія показувала, що її більше хвилює захист шахраїв, а не тих, хто грає за правилами", - зазначив Росте.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки

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