Норвегія закликає відсторонити російських лижників від участі у Кубку світу

Росте підтримує рішення ВАДА щодо відсторонення Росії

Президент норвезької лижної федерації Ерік Росте наполягає на поширенні санкції до російських спортсменам і на кубкові змагання.

Про це він заявив в інтерв'ю NRK.

"Моя позиція дуже чітка - правила не можуть бути різними для чемпіонату світу і Кубка світу. Я проти колективного покарання, але в якийсь момент чаша терпіння переповнилася. Протягом тривалого часу Росія показувала, що її більше хвилює захист шахраїв, а не тих, хто грає за правилами", - зазначив Росте.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки.