 Президент WADA засудив обманні дії Росії | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Президент WADA засудив обманні дії Росії

Сьогодні 14:53 377 0
Крейг Ріді прокоментував рішення WADA
Президент WADA засудив обманні дії Росії
#WADA, #Росія

Джерело - ua.tribuna.com.

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) прийняв правильне рішення щодо відсторонення Росії від великих міжнародних турнірів.

Про це розповів президент WADA Крейг Ріді.

"Занадто довго російський допінг відволікав від чистого спорту. Кричуще порушення російською владою умов відновлення РУСАДА, затверджених у вересні 2018 року, зажадало рішучої відповіді. Це саме те, чого ми досягли сьогодні.

Росії були надані всі можливості навести порядок в своєму домі і повернутися до світового антидопінгового спільноті заради своїх спортсменів і єдності спорту, але вона вважала за краще продовжити свою позицію обману і заперечення.

Виконком WADA відреагував найрішучішим чином, захищаючи права російських спортсменів, які можуть довести, що вони не були причетні і не використали вигоду з цих шахрайських дій", - розповів Ріді.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

Також, санкції ВАДА щодо Росії включають футбольний ЧС-2022.

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