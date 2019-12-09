 ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу
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ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу

Сьогодні 12:36 1065 0
Виконавчий комітет WADA одноголосно прийняв рішення позбавити РУСАДА статусу відповідності
ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу
#WADA, #Росія

Джерело - tass.ru.

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадами й чемпіонатами світу.

Про це повідомляє ТАСС.

Сьогодні, 9 грудня, у Лозанні відбулося засідання виконкому WADA, яке було присвячене питанню статусу РУСАДА.

"Рекомендація комітету щодо відповідності була схвалена одноголосно", - сказано в повідомленні.

Таким чином, Росія на чотири роки позбавляється права приймати чемпіонати світу та подавати заявки на їх проведення, спортсмени країни не зможуть виступати на Олімпіадах і світових змаганнях під національним прапором.

Також виконком WADA ввів 4-річну заборона на відвідування міжнародних спортивних заходів російськими держслужбовцями та керівництвом Олімпійського комітету Росії і Паралімпійського комітету Росії.

Раніше, МОК поставив ультиматум Росії.

Також, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.

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