ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу

Виконавчий комітет WADA одноголосно прийняв рішення позбавити РУСАДА статусу відповідності

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадами й чемпіонатами світу.

Про це повідомляє ТАСС.

Сьогодні, 9 грудня, у Лозанні відбулося засідання виконкому WADA, яке було присвячене питанню статусу РУСАДА.

"Рекомендація комітету щодо відповідності була схвалена одноголосно", - сказано в повідомленні.

Таким чином, Росія на чотири роки позбавляється права приймати чемпіонати світу та подавати заявки на їх проведення, спортсмени країни не зможуть виступати на Олімпіадах і світових змаганнях під національним прапором.

Також виконком WADA ввів 4-річну заборона на відвідування міжнародних спортивних заходів російськими держслужбовцями та керівництвом Олімпійського комітету Росії і Паралімпійського комітету Росії.

Раніше, МОК поставив ультиматум Росії.

Також, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.