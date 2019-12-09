WADA назвало види спорту, в яких росіяни порушили антидопінгові правила

Джерело - championat.com.
Всесвітнє антидопінгове агентство ( ВАДА ) оприлюднило інформацію про кількість російських спортсменів, які звинувачуються в порушенні антидопінгових правил.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
В опублікованому звіті перераховані види спорту, представники яких були викриті в порушенні правил:
важка атлетика - 41;
боротьба - 1;
тхеквондо - 2;
веслування на каное - 1.
Крім того, ВАДА сповістило Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій про справи 66 спортсменів з Росії. Ще два випадки стосуються біатлоністів.
Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.
Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки.