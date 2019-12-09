WADA назвало види спорту, в яких росіяни порушили антидопінгові правила

На допінгу спіймали 41 росіянина у важкій атлетиці

Всесвітнє антидопінгове агентство ( ВАДА ) оприлюднило інформацію про кількість російських спортсменів, які звинувачуються в порушенні антидопінгових правил.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

В опублікованому звіті перераховані види спорту, представники яких були викриті в порушенні правил:

важка атлетика - 41;

боротьба - 1;

тхеквондо - 2;

веслування на каное - 1.

Крім того, ВАДА сповістило Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій про справи 66 спортсменів з Росії. Ще два випадки стосуються біатлоністів.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки.