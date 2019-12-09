У Росії можуть відібрати чемпіонат світу з хокею та волейболу

У Росії можуть відібрати право на проведення престижних турнірів

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах.

У зв’язку уз цим Росія може втратити право на проведення чемпіонату світу по хокею у 2023 році, чемпіонату світу із пляжного футболу у 2021 році, чемпіонату світу із волейболу у 2022 році та чемпіонату світу по водним видам спорту.

Всі рішення Виконкому WADA ще будуть обговорюватися в міжнародних федераціях, які мають прийняти остаточне рішення, але рекомендації WADA практично завжди виконуються, оскільки федерації підписували антидопінговий кодекс WADA.

Всі санкції стосуються мультиспортивних турнірів, так званих major events (чемпіонати світу та Олімпійські ігри), тому етапи Кубка світу, чемпіонати Європи, різні Гран-прі і клубні єврокубки по футболу, волейболу, баскетболу будуть проходити у Росії без змін.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Також, санкції ВАДА щодо Росії включають футбольний ЧС-2022.