Санкції ВАДА щодо Росії включають футбольний ЧС-2022 - ЗМІ

Збірна Росії не зможе прийняти участь на чемпіонаті світу 2022 року у Катарі

Рішення про відсторонення Росії від всіх великих змагань, прийняте виконкомом Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), стосується і чемпіонату світу-2022 з футболу.

Про це повідомляє BBC Sport.

При цьому заборона не торкнеться Євро-2020, оскільки УЄФА не вважається організатором великих змагань в контексті антидопінгових правил.

У російської сторони є 21 день на апеляцію по даному рішенню.

Відзначається, що спортсмени зможуть виступати на змаганнях під нейтральним прапором, якщо доведуть свою непричетність до використання допінгу.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.