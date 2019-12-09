Санкції ВАДА щодо Росії включають футбольний ЧС-2022 - ЗМІ

Джерело - ua.tribuna.com.
Рішення про відсторонення Росії від всіх великих змагань, прийняте виконкомом Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), стосується і чемпіонату світу-2022 з футболу.
Про це повідомляє BBC Sport.
При цьому заборона не торкнеться Євро-2020, оскільки УЄФА не вважається організатором великих змагань в контексті антидопінгових правил.
У російської сторони є 21 день на апеляцію по даному рішенню.
Відзначається, що спортсмени зможуть виступати на змаганнях під нейтральним прапором, якщо доведуть свою непричетність до використання допінгу.
Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.