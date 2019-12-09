 Сьогодні ВАДА може не допустити Росію до Олімпіади в Токіо | Інше | Champion.com.ua
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Сьогодні ВАДА може не допустити Росію до Олімпіади в Токіо

Сьогодні 09:17 426 0
Сьогодні ВАДА може не допустити Росію до Олімпіади в Токіо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 грудня, в Лозанні відбудеться позачергове засідання виконкому ВАДА, на якому буде вирішена доля російського спорту перед Олімпійськими іграми 2020 року в Токіо.

  Актуально: МОК поставив ультиматум Росії 

Комітет атлетів ВАДА напередодні закликав повністю усунути російських атлетів від участі в Олімпіаді 2020 року в Токіо. Спортсмени вважають, що пропозиція Міжнародного олімпійського комітету дозволити "чистим" атлетам з Росії змагатися в Японії під нейтральним прапором, є недостатнім покаранням. Таким чином, комітет атлетів приєднався до вимог антидопінгових агентств США і Великобританії, які виступають за максимальні санкції щодо Росії.

У ці хвилини засідання уже розпочалося. Увесь спортивний світ сподівається на справедливе рішення від ВАДА, а винні у найбільшій махінації в історії спорту будуть покарані.

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