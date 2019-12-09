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МОК поставив ультиматум Росії

Сьогодні 08:12 1286 0
Міжнародний олімпійський комітет назвав умови допуску російських спортсменів
МОК поставив ультиматум Росії
#МОК, #WADA, #Росія

Джерело - sports.ru.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запропонував російській владі передати WADA справжню базу даних Московської лабораторії.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Учасники дискусії рішуче засудили осіб, відповідальних за маніпуляції з базою даних Московської лабораторії перед її передачею WADA в січні 2019 року. І прийшли до висновку, що це було атакою на спорт, і такі дії повинні привести до жорстких санкцій щодо винних.

Російській владі було запропоновано надати вихідні дані, на яких ґрунтується ця справа. Надання повних вихідних даних забезпечить дотримання справедливості, коли винні будуть належним чином покарані, а нове невинне покоління чистих російських спортсменів повністю усунуте від підозр", - йдеться в повідомленні МОК.

Нагадаємо, комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.

Раніше, МОК заявив про підтримку найжорсткіших санкцій WADA щодо Росії.

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