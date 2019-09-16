Джерело - Чемпіон.
У гравців Мотора було дуже багато помилок у грі проти Веспрема.
Про це сказав головний тренер української команди.
"Ми знали, з ким нам доведеться грати і готувалися. Дивились ігри Веспрема проти Бреста і Загреба. Знали, що команда біжить всі 60 хвилин, не дивлячись на свій рахунок. Я хотів, звичайно, щоб хлопці зібрали всі сили і постаралися повести в рахунку, але сталося навпаки. Весь матч ми поступалися, правда, в першому таймі зуміли наздогнати опонента до м'яча. За всю гру, особливо на початку, у команди було багато втрат і мало реалізацій. І як результат, рахунок збільшувався на користь Веспрема. Ми дуже багато пропустили. Це була заслужена перемога суперника", - сказав Степанець.