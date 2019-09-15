Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Мотор у першому турі Ліги чемпіонів розгромно поступився угорському Веспрему.
До поєдинку господарі вважалися абсолютними фаворитами, проте український клуб досить впевнено виглядав у першому таймі який завершився 17:13 на користь Веспрема.
Але у другій половині гри у гравців Мотора з'явилося багато помилок, які угорський клуб використав сповна. У підсумку другий тайм завершився розгромом для запоріжців - 23:15.
Веспрем довів, що є одним із фаворитів цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. У наступному турі угорці прийматимуть німецький Кіль, а Мотор на виїзді зустрінеться з польським Віве Кельце.
Ліга чемпіонів ЄГФ
Перший тур, група В
15 вересня
Веспрем - Мотор 40:28 (17:13)