Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Мотор у першому турі Ліги чемпіонів розгромно поступився угорському Веспрему.

До поєдинку господарі вважалися абсолютними фаворитами, проте український клуб досить впевнено виглядав у першому таймі який завершився 17:13 на користь Веспрема.

Але у другій половині гри у гравців Мотора з'явилося багато помилок, які угорський клуб використав сповна. У підсумку другий тайм завершився розгромом для запоріжців - 23:15.

Веспрем довів, що є одним із фаворитів цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. У наступному турі угорці прийматимуть німецький Кіль, а Мотор на виїзді зустрінеться з польським Віве Кельце.

Ліга чемпіонів ЄГФ

Перший тур, група В

15 вересня

Веспрем - Мотор 40:28 (17:13)