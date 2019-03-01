Естонський лижник зізнався у вживанні допінгу на багатьох змаганнях

Естонський лижник Карел Тамм'ярв, який був затриманий за застосування кров'яного допінгу на чемпіонаті світу в австрійському Зефельді користувався забороненими препаратами з 2016 року.

Слова спортсмена наводить delfi.ee.

"Почнемо спочатку. У мене була розмова з Маты Алавером, який сказав мені, що є контакт - якщо хочеш почати бігати на лижах швидше, то в Німеччині є лікар. Влітку 2016 роки ми взяли кров, ми використовували це на багатьох змаганнях, слідів від цього не залишалося. Так само і тут, але німецька митниця у співпраці з австрійською поліцією організувала велику операцію. За нами стежили і організували рейд. Після того, як до мене приходив співробітник німецького лікаря, який вколов мені мою кров при підготовці до класичного забігу на 15 км. Після цього я 36 годин був під вартою, дав свідчення, розповів їм значно детальніше і докладніше, як все відбувалося", - сказав Карел.

Нагадаємо, що у допінговий скандал потрапив ще один відомий лижник.

Раніше російський лижник накинувся на суперника після гонки.

Джерело - delfi.ee.