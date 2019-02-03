Верняєв може пропустити Чемпіонат Європи через травму. ФОТО

Українському гімнасту Олегові Верняєву зробили 2 операції на обох ногах, а спортсмен повернеться до тренувань не раніше, ніж за три місяці.

Про це розповів сам гімнаст.

"У середу ввечері зробили операцію, була порвана зв'язка на гомілкостопі! Минуло все добре, вже починаю не поспішаючи робити процедури. Приблизний час відновлення - до 3 місяців. З лівою ногою все простіше, вже робимо комплекс вправ! Я не знаю, чи встигну я на чемпіонат Європи. Головна мета цього року, як завжди, чемпіонат світу", — заявив атлет.

Нагадаємо, раніше Верняєв заявив: для нього велика честь побувати у митрополита УПЦ МП. Верняєва визнали найкращим спортсменом місяця в листопаді

Джерело - Чемпіон.