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Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині

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Верняєв може пропустити Чемпіонат Європи через травму. ФОТО

Сьогодні 09:20 409 0
Верняєв може пропустити Чемпіонат Європи через травму. ФОТО

Українському гімнасту Олегові Верняєву зробили 2 операції на обох ногах, а спортсмен повернеться до тренувань не раніше, ніж за три місяці.

Про це розповів сам гімнаст.

"У середу ввечері зробили операцію, була порвана зв'язка на гомілкостопі! Минуло все добре, вже починаю не поспішаючи робити процедури. Приблизний час відновлення - до 3 місяців. З лівою ногою все простіше, вже робимо комплекс вправ! Я не знаю, чи встигну я на чемпіонат Європи. Головна мета цього року, як завжди, чемпіонат світу", — заявив атлет.

 
 
 
 
 
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В среду вечером сделали операцию, была порвана связка на голеностопе! Прошло всех хорошо, уже начинаю не спеша делать процедуры в этом мне помогают как всегда @badiradam @emad151294 За, что им огромное спасибо 🙏 Примерное время восстановления до 3 месяцев, с левой ногой все проще уже делаем комплекс упражнений! P. S. Когда будет первый старт? Я не знаю, успею ли я на Чемпионат Европы тоже не знаю 🤷🏻‍♂️ Главная цель этого года, как всегда Чемпионат мира ( отборочный на олимпиаду в #Tokyo2020 ) 1. Попасть командой на олимпиаду 2. Постараться завоевать личную медаль Всем добра 🙏❤️ P. S. И кстати порвал связку выходя из автобуса 🤦🏻‍♂️😂 Вот тебе и гимнаст с отличной координацией 😏

Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Нагадаємо, раніше Верняєв заявив: для нього велика честь побувати у митрополита УПЦ МП. Верняєва визнали найкращим спортсменом місяця в листопаді

Джерело - Чемпіон.

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