Ємельяненко-молодший: Федір виграє гран-прі Bellator

Скандальний російський важковаговик Олександр Ємельяненко впевнений, що його старший брат виграє Гран-прі Bellator.

Про це сказав сам боєць.

"Бій Федора з Сонненом повністю виправдав мої очікування. Я знав, що брат виграє.

Федір поб'є і Бедера. Новини, що американець вважається фаворитом - роздуваються, щоб більше уваги до бою привернути",- сказав Ємельяненко-молодший.