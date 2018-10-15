Ємельяненко-молодший: Федір виграє гран-прі Bellator

Скандальний російський важковаговик Олександр Ємельяненко впевнений, що його старший брат виграє Гран-прі Bellator.
Про це сказав сам боєць.
"Бій Федора з Сонненом повністю виправдав мої очікування. Я знав, що брат виграє.
Федір поб'є і Бедера. Новини, що американець вважається фаворитом - роздуваються, щоб більше уваги до бою привернути",- сказав Ємельяненко-молодший.
Раніше повідомлялося, що Нурмагомедов викликав на бій Мейвезера.
А Кроуфорд захистив титул ефектним нокаутом.
Джерело - xsport.ua.