Кроуфорд захистив титул ефектним нокаутом. ВІДЕО

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Терренс Кроуфорд успішно провів перший захист титулу, нокаутувавши претендента з Мексики Хосе Бенавідеса.
У першій половині бою суперники діяли обережно, обмінюючись джебами. Після шостого раунду Кроуфорд поступово заволодів повною перевагою. Це вилилося в нокаут на останніх секундах 12-го раунду.
.@budcrawford402 may have missed at the weigh-in, but he didn't miss when it counted! #CrawfordBenavidez pic.twitter.com/Te3D9eanh4— Top Rank Boxing (@trboxing) 14 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, Нурмагомедов викликав на бій Мейвезера.
А Ф'юрі обізвав Вайлдера баскетболістом.
Джерело - Чемпіон.