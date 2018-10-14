Кроуфорд захистив титул ефектним нокаутом. ВІДЕО

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Терренс Кроуфорд успішно провів перший захист титулу, нокаутувавши претендента з Мексики Хосе Бенавідеса.

У першій половині бою суперники діяли обережно, обмінюючись джебами. Після шостого раунду Кроуфорд поступово заволодів повною перевагою. Це вилилося в нокаут на останніх секундах 12-го раунду.

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Джерело - Чемпіон.