Кроуфорд захистив титул ефектним нокаутом. ВІДЕО

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Терренс Кроуфорд успішно провів перший захист титулу, нокаутувавши претендента з Мексики Хосе Бенавідеса.

У першій половині бою суперники діяли обережно, обмінюючись джебами. Після шостого раунду Кроуфорд поступово заволодів повною перевагою. Це вилилося в нокаут на останніх секундах 12-го раунду.

