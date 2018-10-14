Ємельяненко достроково переміг у півфіналі Bellator 208

У Юніондейлі відбувся турнір Bellator 208. Головним поєдинком вечора в рамках півфіналу Гран-прі важковаговиків Федір Ємельяненко переміг технічним нокаутом в першому раунді Чейла Соннена.

Соннен відразу пішов в атаку, але пропустив удар і впав в нокдаун. Ємельяненко в цьому епізоді не пішов на добивання.

Після цього Соннен взявся ловити ноги росіянина, щоб провести тейкдаун. Американець хотів провести задушливий прийом, але росіянин добре контратакував, завдав серію ударів.

Після наступної боротьби в партері Ємельяненко знову не дав супернику зайняти потрібну позицію і перевернув його на спину. Федір завдав чималу кількість ударів, після яких рефері зупинив бій.

У фіналі Ємельяненко зустрінеться з чемпіоном у напівважкій вазі Райаном Бейдером.

Раніше повідомлялося, що Нурмагомедов викликав на бій Мейвезера.

А Кроуфорд захистив титул ефектним нокаутом.

Джерело - Чемпіон.