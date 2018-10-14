Нурмагомедов викликав на бій Мейвезера. ВІДЕО

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нрмагомедов звернувся до екс-чемпіона світу з боксу Флойда Мейвезера.

Про це на відео на сторінці Дехуана Блейка сказав сам росіянин.

"Давай, Флойд! Я готовий битися. 50-0 проти 27-0. Два хлопці, які ніколи не програвали. Вперед! Чому б і ні? У джунглях є тільки один король. І цей король, звичайно, я. Тому що він не зміг впустити Мак-Грегора, а я зробив це легко", — сказав Хабіб.

Минулого року Флойд Мейвезер переміг Мак-Грегора в боксерському поєдинку технічним нокаутом в десятому раунді.

Хабіб переміг Конора на UFC 229 больовим прийомом в четвертому раунді.

Але після бою Хабіб може піти з UFC.

Джерело - Чемпіон.