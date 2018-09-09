Мій профіль

Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 10:11 396
Шевченко замінив лише одного гравця на матч зі Словаччиною
Сьогодні 14:45 359
Сабо розказав що думає про напис Слава Україні на формі збірної
Сьогодні 13:43 928
ФУТБОЛ. Україна - Словаччина: де дивитися матч Ліги Націй
Сьогодні 13:21 313
Україна - Словаччина: Текстова онлайн-трансляція
Сьогодні 13:10 125
Замість Тюмені - Поклюка: визначилося місце проведення Чемпіонату світу з біатлону. ФОТО
Сьогодні 13:07 218
Заховайло: Словаки не гратимуть у футбол, а заважатимуть, будуть пресингувати, перекривати будь-який простір
Сьогодні 12:52 179
Блоги
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 21:30 601
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 00:19 1377
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО Максим Буйдин
07.09.2018 14:31 3524 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:45 Футбол Шевченко замінив лише одного гравця на матч зі Словаччиною 359
14:26 Футбол Караваєв: Шкртела веде за собою команду 143
14:01 Футбол Колліна поділився думками про систему VAR 275
13:43 Футбол Сабо розказав що думає про напис Слава Україні на формі збірної 928
13:21 Футбол ФУТБОЛ. Україна - Словаччина: де дивитися матч Ліги Націй 313
13:10 Футбол Україна - Словаччина: Текстова онлайн-трансляція 125
13:07 Біатлон Замість Тюмені - Поклюка: визначилося місце проведення Чемпіонату світу з біатлону. ФОТО 218
12:52 Футбол Заховайло: Словаки не гратимуть у футбол, а заважатимуть, будуть пресингувати, перекривати будь-який простір 179
12:23 Теніс Як Осака на US Open перемогла. ВІДЕО 231
12:04 Футзал Львівська Енергія здобула футзальний Суперкубок. ВІДЕО 293
11:51 Футбол Словаччина визначилася зі складом на матч проти України 426
11:34 Стрільба Українка стала бронзовою призеркою Чемпіонату світу зі стрільби 1424
11:09 Бокс Хей: Кличко, який програв Джошуа, не був такий хороший, як Кличко, який побив Повєткіна. 413
10:56 Теніс Кривдниця Цуренко перемогла на US Open 364
10:36 Футбол ФУТБОЛ До заявки збірної України потрапив Василь Кравець 503
10:11 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 396
09:53 Футбол Маркевич: плюс збірної України в тому, що команда прагнула перемогти 430
09:39 Футбол Збірна Люксембургу розтрощила Молдову та встановила історичне досягнення. ВІДЕО 1602
09:17 Теніс Лопатецька зупинилася за крок до фіналу на юнацькому US Open 741
8 Вересня 2018
23:58 Футбол Англійці поступилися в матчі Ліги націй збірній Іспанії 776
23:42 Футбол Англія – Іспанія: через моторошну травму непритомного Шоу винесли з поля. ВІДЕО 3405
23:31 Футбол Саленко: Збірна України є фаворитом у протистоянні зі Словаччиною 594
23:06 Футбол Першоліговий Миколаїв вигнав з клубу двох гравців 600
22:55 Футбол Циганик: збірна України рухається в правильному напрямку 512
22:31 Футбол Ворскла та Олександрія на двох забили дев'ять голів у контрольному матчі 558

Львівська Енергія здобула футзальний Суперкубок. ВІДЕО

Сьогодні 12:04 293 0
Львівська Енергія здобула футзальний Суперкубок. ВІДЕО

У поєдинку за Суперкубок України з футзалу львівська Енергія вирвали перемогу в херсонського Продексіму.

Матч відбувся львівському Палаці спорту Галичина. Чемпіон Екстра-ліги та володар національного Кубка влаштували гольову перестрілку.

Протягом більшої частини матчу лідирували херсонці. На перерву команди йшли за перемоги Продексіма. Утім, утримати перевагу кмоанді не вдалося.А львів'яни під завісу зустрічі забили ще двічі. Переможну крапку на 38-й хвилині поставив львів’янин Олег Легендзевич.

Таким чином, перший трофей у новому сезоні дістався Енергії. Для підопічних Валерія Легчанова це дуже цінний титул, адже в попередніх своїх шести матчах за Суперкубок зелено-білі поступалися. Продексім же другий рік поспіль програє у матчі-відкритті сезону.

Суперкубок України з футзалу

8 серпня

Продексім (Херсон) — Енергія (Львів) — 3:4 (3:2)

Голи: 1:0 — 4 Ланко, 2:0 — 8 Шотурма, 2:1 — 10 Пелех, 2:2 — 14 Пелех, 3:2 — 19 Волянюк, 3:3 — 34 Ковальчук, 3:4 — 38 Легендзевич.

Нагадаємо, українські футзалістки переграли збірну Польщі.

А українські клуби заявилися на чемпіонат з футзалу серед ветеранів.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()