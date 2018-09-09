Львівська Енергія здобула футзальний Суперкубок. ВІДЕО

У поєдинку за Суперкубок України з футзалу львівська Енергія вирвали перемогу в херсонського Продексіму.

Матч відбувся львівському Палаці спорту Галичина. Чемпіон Екстра-ліги та володар національного Кубка влаштували гольову перестрілку.

Протягом більшої частини матчу лідирували херсонці. На перерву команди йшли за перемоги Продексіма. Утім, утримати перевагу кмоанді не вдалося.А львів'яни під завісу зустрічі забили ще двічі. Переможну крапку на 38-й хвилині поставив львів’янин Олег Легендзевич.

Таким чином, перший трофей у новому сезоні дістався Енергії. Для підопічних Валерія Легчанова це дуже цінний титул, адже в попередніх своїх шести матчах за Суперкубок зелено-білі поступалися. Продексім же другий рік поспіль програє у матчі-відкритті сезону.

Суперкубок України з футзалу

8 серпня

Продексім (Херсон) — Енергія (Львів) — 3:4 (3:2)

Голи: 1:0 — 4 Ланко, 2:0 — 8 Шотурма, 2:1 — 10 Пелех, 2:2 — 14 Пелех, 3:2 — 19 Волянюк, 3:3 — 34 Ковальчук, 3:4 — 38 Легендзевич.

Нагадаємо, українські футзалістки переграли збірну Польщі.

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Джерело - Чемпіон.