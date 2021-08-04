 Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 4 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 4 серпня

Сьогодні 04:38 2708 0
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 4 серпня
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

4 серпня відбувається 12-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється 17 комплектів медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 11-го дня Олімпіади-2020, 4 серпня (17 комплектів медалей)

Настільний теніс. Чоловіки командні змагання. Жінки командні змагання. Півфінал

1:30. Гольф. Особиста першість. Жінки. 1 раунд 

0:30 - 3:10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км

3:00 - 15:55 Легка атлетика. Чоловіки - десятиборство, спис, 110м з бар'єрами. Жінки - семиборство, 1500м, 400м. Кваліфікація

3:00 - 14:45. Гандбол. Жінки. Чвертьфінал

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Чвертьфінал

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Чвертьфінал

3:00 - 7:40. Скейтбординг. Жінки, парк

3:30 - 6:40. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 200м, К-2 1000м. Жінки - С-1 200м, К-1 500м. Відбірковий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Жінки. Чвертьфінал

4:30 - 14:45. Хокей на траві. Жінки. Півфінал

5:30. Легка атлетика. Жінки - 400м з бар'єром

8:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Чвертьфінал

8:00 - 10:00. Бокс. Чоловіки, 81 кг

8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 - чоловіки і жінки

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки. Кваліфікація

9:30 - 13.00. Велоспорт, трек. Чоловік омніум, жіночий кейрінг. Кваліфікація

11:00 - 15:10. Скелелазіння. Комбайн. Жінки. Кваліфікація

12:06. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 62 кг (Коляденко). Греко-римська боротьба - 67 кг (Насібов), 87 кг (Беленюк)

12:30. Легка атлетика. Чоловіки - 200 м, 800 м, молот. Жінки - 3000 м/б

13:00. Бейсбол. Півфінал

13.00 - 15:40. Кінний спорт. Конкур, індивідуальні змагання

13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Дует

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 109+ кг

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