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Костюк - Кіз: онлайн-трансляція LIVE матчу третього кола Вімблдона

Гра відбудеться в суботу, 8 липня
Сьогодні 03:03 163 0
Костюк - Кіз: онлайн-трансляція LIVE матчу третього кола Вімблдона
#Вімблдон, #Марта Костюк, #Медісон Кіз

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (36) зіграє проти американки Медісон Кіз (18) у 3-му колі Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться в суботу, 8 липня. Початок - не раніше 15:00 за київським часом на Корті №12.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Ці тенісистки зустрінуться вперше.

Нагадаємо, в першому колі Марта здійснила камбек у поєдинку проти Марії Саккарі. Ця перемога стала для 21-річної українки першою над тенісисткою із чільної десятки світового рейтингу. А в наступному раунді Костюк пройшла іспанку Паулу Бадосу (35) через відмову суперниці на початку другого сету.

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