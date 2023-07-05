Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона

Українка вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (36) переграла Марію Саккарі (8) з Греції у першому колі Вімблдона.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин та завершився з рахунком 0:6, 7:5, 6:2.

Українка двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки та використала 5 з 16 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що гру переривали через дощ.

У другому колі Костюк зіграє проти переможниці пари Елісон Ріск (141, США) - Паула Бадоса (35, Іспанія).

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Перше коло, 05 липня

Марта Костюк (Україна) - Марія Саккарі (Греція) 0:6, 7:5, 6:2

Раніше Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона. Також у друге коло пробилася Леся Цуренко (60), яка обіграла американку Клер Лю (93). Водночас Катерина Байндл (85) поступилась Лейлі Фернандес (95).