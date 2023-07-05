Головне
Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона
Сьогодні 18:07 183 1
Збірна України зіграє з Іспанію: розклад півфіналу Євро-2023 U-21
Сьогодні 08:28 612
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023
Сьогодні 08:26 6240
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко
Сьогодні 07:37 4532
Зоря оголосила про призначення Лалатовича головним тренером
Вчора 12:35 836
Ротань тренуватиме збірну України на Олімпійських іграх
Вчора 12:20 1088
УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 Україна U-21 - Іспанія U-21
Вчора 11:18 15953
4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної
Вчора 09:41 1751
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023
03.07.2023 23:02 2797
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
03.07.2023 21:18 2501 1
Прямі трансляції

Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона

Українка вийшла у друге коло турніру
Сьогодні 18:07 183 1
Костюк дотиснула Саккарі на старті Вімблдона
Фото - gettyimages
#Марта Костюк, #Марія Саккарі

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (36) переграла Марію Саккарі (8) з Греції у першому колі Вімблдона.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин та завершився з рахунком 0:6, 7:5, 6:2.

Українка двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки та використала 5 з 16 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що гру переривали через дощ.

У другому колі Костюк зіграє проти переможниці пари Елісон Ріск (141, США) - Паула Бадоса (35, Іспанія).

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Перше коло, 05 липня

Марта Костюк (Україна) - Марія Саккарі (Греція) 0:6, 7:5, 6:2

Раніше Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона. Також у друге коло пробилася Леся Цуренко (60), яка обіграла американку Клер Лю (93). Водночас Катерина Байндл (85) поступилась Лейлі Фернандес (95).

Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023 4267
Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка Хейні заявив, що пожертвує Україні частину коштів з повернення штрафу після поштовху Ломаченка 5402
Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 Іспанія - Україна: де дивитися матч 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 5062
5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко 4532
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 4475
Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Євро-2023 6240
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19652
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 78631 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22576
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 58878
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20301
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8610