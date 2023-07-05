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Костюк розплакалась після перемоги над 8-ю ракеткою світу на Вімблдоні: емоційне відео останнього розіграшу в матчі

Це перша звитяга для Марти над суперницею із чільної десятки світового рейтингу
Сьогодні 18:52 Андрій Дунець 668 0
Костюк розплакалась після перемоги над 8-ю ракеткою світу на Вімблдоні: емоційне відео останнього розіграшу в матчі
#Вімблдон, #Марта Костюк, #Марія Саккарі

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (36) подолала перше коло Вімблдона-2023, обігравши грекиню Марію Саккарі (8) з рахунком 0:6, 7:5, 6:2.

Матч двічі переривався через дощ та тривав 1 годину 57 хвилин. А останній розіграш поєдинку яскраво засвідчує, наскільки важкою та важливою є ця перемога для 21-річної тенісистки.

Це перша звитяга для Марти над суперницею із чільної десятки світового рейтингу. Та ще й оформлена у стилі камбеку, тобто після поразки в першому сеті.

Відео фінального раллі

Нагадаємо, матчі середи за участю ще двох українок - Еліни Світоліної та Лесі Цуренко - перенесли на 6 липня через ущільнений розклад у зв'язку з дощем у Лондоні.

У другому колі Костюк зіграє проти переможниці пари Елісон Ріск (141, США) - Паула Бадоса (35, Іспанія).

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