Українка Марта Костюк (36) подолала перше коло Вімблдона-2023, обігравши грекиню Марію Саккарі (8) з рахунком 0:6, 7:5, 6:2.

Матч двічі переривався через дощ та тривав 1 годину 57 хвилин. А останній розіграш поєдинку яскраво засвідчує, наскільки важкою та важливою є ця перемога для 21-річної тенісистки.

Це перша звитяга для Марти над суперницею із чільної десятки світового рейтингу. Та ще й оформлена у стилі камбеку, тобто після поразки в першому сеті.

A simply remarkable turnaround 🤯@marta_kostyuk stages a brilliant fightback against the No.8 seed Maria Sakkari to make her way into the second round, 0-6, 7-5, 6-2 👏#Wimbledon pic.twitter.com/zGieUfKTLz