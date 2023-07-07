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Костюк впевнено вийшла до третього кола Вімблдона

Сьогодні 13:51 1000 1
Костюк впевнено вийшла до третього кола Вімблдона
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (36) переграла іспанку Паулу Бадосу (35) у другому колі Вімблдона-2023. 

Перший сет завершився з рахунком 6:2 на користь українки. У другому сеті за рахунку 1:0 іспанська тенісистка відмовилася продовжувати грати.

Українка зіграє в наступному колі турніру з переможницею пари Вікторія Голубич (Швейцарія) - Медісон Кіз (США).

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Друге коло, 7 липня

Марта Костюк (Україна) - Паула Бадоса (Іспанія) 6:2, 1:0 (відмова)

Нагадаємо, в першому колі Марта здійснила камбек у поєдинку проти Марії Саккарі. Ця перемога стала для 21-річної українки першою над тенісисткою із чільної десятки світового рейтингу.

Напередодні Світоліна переграла Мертенс у 2 колі Вімблдона.

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