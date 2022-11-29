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Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

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Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Іран, #США, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Ірану зіграє проти збірної США у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи В у вівторок, 29 листопада. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 2 1 1 0 6-2 4
2  Іран 2 1 0 1 4-6 3
3  США 2 0 2 0 1-1 2
4  Вельс 2 0 1 1 1-3 1

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран - 0:2
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США - 0:0

3-й тур

  • 29 листопада | 21:00 | Іран - США
  • 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія
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